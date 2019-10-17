Проблема автопроизводителя заключается в большом количестве и популярности у американских покупателей пикапов и внедорожников, в то время как компактные экономичные модели вовсе отсутствуют.

Компании Fiat Chrysler Automobiles заявила о предъявлении ей гражданского штрафа в размере 79 миллионов долларов США, за невыполнение требований по экономии топлива в 2017 году. FCA свою вину признает и согласна откупиться.

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По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), из 18 локальных автопроизводителей 13, включая FCA, не выполнили требования эконорм в 2017 году. Отсутствие в линейках подконтрольных FCA брендов легковых автомобилей плохо сказалось на общем показателе выбросов.

В прошлом году концерн FCA уплатил 77,3 миллиона долларов штрафа за аналогичное нарушение для автомобилей 2016 года. Представитель Fiat Chrysler подтвердил, что в среду компания получила письмо о штрафе и у нее есть 60 дней для его уплаты. NHTSA прогнозирует невыполнение экостандартов местными производителями и за 2018 и 2019 годы. А значит обещает еще большие штрафы.

Фото: модельные линейки брендов FCA

У концера в планах инвестировать 10 миллиардов долларов в развитие гибридов и электрокаров до 2022 года. Таких моделей к тому времени должно быть не менее 30.

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