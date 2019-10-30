Fiat Chrysler веде перемовини про об'єднання з французьким PSA Group.

Італійсько-американський автовиробник веде переговори з французьким автовиробником PSA Group, власником автомобілів Peugeot та Citroen, щодо можливого об'єднання. Ці автовиробники підтвердили, що беруть участь у "поточних дискусіях" щодо потенційної угоди.

Якщо угода все-таки відбудеться, буде створена компанія вартістю 50 мільярдів доларів. Втім, Fiat Chrysler вже вів переговори з іншими автовиробниками, і безуспішно. Тому немає жодної гарантії, що цього разу домовленості будуть досягнуті.

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Fiat Chrysler був створений 10 років тому задля порятунку від банкрутства американської компанії, однак все одно не став прибутковим. Тому він прагнув об'єднатися спочатку з General Motors, а потім з Renault. Однак французький уряд, який володіє і часткою Renault, і PSA, заявив, що схвалить угоду лише за умови захисту французьких працівників на місцевих заводах.

PSA у 2017 році заплатив 2,3 мільярди доларів за європейський бізнес GM (бренди Opel та Vauxhall) та за короткий час зробив їх прибутковим.

Нагадаємо, що BMW і Daimler будуть спільно робити безпілотники.