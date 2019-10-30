Fiat Chrysler ведет переговоры об объединении с французским PSA Group.

Итальянско-американский автопроизводитель ведет переговоры с французским автопроизводителем PSA Group, владельцем автомобилей Peugeot и Citroen, относительно возможного объединения. Эти автопроизводители подтвердили, что участвуют в "текущих дискуссиях" по поводу потенциальной сделки.

Если сделка все-таки состоится, будет создана компания стоимостью 50 миллиардов долларов. Впрочем, Fiat Chrysler уже вел переговоры с другими автопроизводителями, и безуспешно. Поэтому нет никакой гарантии, что на этот раз договоренности будут достигнуты.

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Fiat Chrysler был создан 10 лет назад для спасения от банкротства американской компании, однако все равно не стал прибыльным. Поэтому он хотел объединиться сначала с General Motors, а затем с Renault. Однако французское правительство, которое владеет и долей Renault, и PSA, заявило, что одобрит сделку только при условии защиты французских работников на местных заводах.

PSA в 2017 году заплатил 2,3 миллиарда долларов за европейский бизнес GM (бренды Opel и Vauxhall) и за короткое время сделал их прибыльным.

Напомним, что BMW и Daimler будут совместно производить беспилотники.