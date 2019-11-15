Ранее автомобиль упоминался под названиями Model P и Pickup, однако производитель решил дать новинке другое имя.

За несколько дней до официальной премьеры электрического пикапа Tesla, компания зарегистрировала товарные знаки Cybertruck и CYBRTRK. Скорее всего, именно под этим названием автомобиль появится на рынке. Вместе с тем, сейчас уже можно увидеть логотип пикапа.

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Вероятно, обозначение CYBRTRK будет использоваться в качестве логотипа на самих автомобилях, тогда как полное название "Сайбертрак" ( "Кибертрак" в украинской транскрипции) будет фигурировать в официальных документах. Все точки над “i” американский производитель расставит уже 21 ноября с премьерой пикапа в Лос-Анджелесе.



Фото: текстовый логотип CYBRTRK для электрического пикапаTesla Cybertruck / Teslarati

Сейчас об автомобиле известны лишь разрозненные детали: силовая установка будет состоять из двух электромоторов, запас хода будет от 640 до 800 километров, в зависимости от емкости батареи, а стоимость базовой версии составит около 50 тысяч долларов – все это со слов Илона Маска. Также основатель фирмы пообещал, что электрический пикап будет "лучшим в классе".

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