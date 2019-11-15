Тяговый аккумулятор на 80 кВт / ч, мощность в 530 л.с. и автономный пробег в 600 км. Новинка будет позиционироваться как электрокар премиум-класса.

Портал CNET Roadshow распространил информацию про электрический седан BMW i4, рыночный дебют которого должен состояться в 2021 году. Серийная модель унаследует внешность и силовую установку, продемонстрированные концептом BMW i Vision Dynamics 2017 года.

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BMW i4 будет представлять собой седан, который станет третьей моделью в линейке электрокаров i-серии, после хэтчбека i3 и купе i8. Производство электрокара наладят во Франкфурте, однако когда оно начнется – пока не известно.

Как стало известно CNET Roadshow, серийный BMW i4 получит силовую установку мощностью около 530 л.с. Утверждается, что динамика разгона новинки будет на уровне 4 секунд до первой сотни на спидометре.

Фото: концепт BMW и Vision Dynamics – предвестник серийного i4 / BMW

Блок литий-ионных аккумуляторов пятого поколения емкостью в 80 киловатт-часов должен обеспечить электрическому седану запас хода в 600 км. Батарея электрокара будет иметь возможность скоростной зарядки от станций на 150 кВт, что позволит "заправлять" батарею до 80% всего за 35 минут. При этом, короткая подзарядка в течение 6 минут позволит проехать 100 км. Предполагается также появление младшей версии модели с аккумулятором на 60 кВт * ч.

Напомним, компания планирует в течение следующих семи лет ввести в модельную гамму 25 электрифицированных автомобилей, включая гибридные.

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