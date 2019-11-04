Минулого року переможцем став британський електрокар Jaguar I-Pace, а нині вже вітчизняний.

У фіналі конкурсу німецький новачок впевнено обійшов усіх суперників: BMW 3 Серії, Mazda 3, Opel Corsa та Peugeot 208. Причому в фінал конкурсу Porsche Taycan пройшов буквально в останню мить.

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Усього в конкурсі цього року узяло участь 35 нових автомобілів, які з’явились на ринку Німеччини цього року. Серед них п'ять моделей BMW і стільки ж Mercedes-Benz, чотири Toyota, по три Audi, Volkswagen, Opel та Porsche. За умовами конкурсу, номінанти повинні були з'явитися на місцевому ринку протягом року з базовою ціною менше 100 тисяч євро, аби потрапити в список претендентів.

Porsche Taycan на момент дебюту мав цінник більше сотні тисяч євро, однак нещодавно в електрокара з’явилась базова версія 4S, яка і дозволила йому втиснутись у вузьку когорту лідерів.

Фото: Porsche Taycan 4S / Porsche

П'ятірка кращих моделей цього року, за версією німецьких ЗМІ, включає BMW 3-Series, Peugeot 208 та його “двійників”, Opel Corsa, нову Mazda3 та Porsche Taycan. Незважаючи на зростаючу популярність кросоверів, жоден SUV до фіналу конкурсу не пройшов.

Німецькі журналісти відзначають, що Taycan заслужив перше місце за впізнаваний дизайн і видатні динамічні характеристики, а екологічні аспекти зіграли у визначенні кращого другорядну роль. Нагороду від імені Porsche отримував генеральний директор фірми Олівер Блюм.

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