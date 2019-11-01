Круті авто можна зустріти не тільки в поліції Дубая. Нещодавно правоохоронці невеликого чеського містечка Градец-Кралове отримали відразу три новеньких BMW 7 2019 року випуску.

Патрулювати дороги будуть непрості сімки БМВ. Поліцейським передали гібрид BMW 745Le xDrive. Рядна трилітрова шістка і електромотор сумарно розвивають 394 к. с.

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Повнопривідний седан БМВ 7 Серії не тільки стартує до сотні за 5,2 с і розвиває 250 км / год, а й може проїхати до 54 км в повністю електричному режимі. Заявлений витрата палива - 2,6 л / 100 км.

Нові BMW 7 Series віддали поліції в лізинг. Вони півроку будуть стежити за дотриманням правил дорожнього руху і лякати порушників своїми величезними ніздрями.

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