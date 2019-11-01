Крутые авто можно встретить не только в полиции Дубая. Недавно правоохранители небольшого чешского городка Градец-Кралове получили сразу три новеньких BMW 7 2019 года выпуска.

Патрулировать дороги будут непростые семерки БМВ. Полицейским передали гибрид BMW 745Le xDrive. Рядная трехлитровая шестерка и электромотор суммарно развивают 394 л.с.

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Полноприводный седан БМВ 7 Серии не только стартует до сотни за 5,2 с и развивает 250 км/ч, но и может проехать до 54 км в полностью электрическом режиме. Заявленный расход топлива – 2,6 л / 100 км.

Новые BMW 7 Series отдали полиции в лизинг. Они полгода будут следить за соблюдением правил дорожного движения и пугать нарушителей своими огромными ноздрями.

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