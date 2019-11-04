В прошлом году победителем стал британский электрокар Jaguar I-Pace, а сейчас уже отечественный.

В финале конкурса немецкий новичок уверенно обошел всех соперников: BMW 3 серии, Mazda 3, Opel Corsa и Peugeot 208. Причем в финал конкурса Porsche Taycan прошел буквально в последний момент.

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Всего в конкурсе в этом году приняло участие 35 новых автомобилей, которые появились на рынке Германии в этом году. Среди них пять моделей BMW и столько же Mercedes-Benz, четыре Toyota, по три Audi, Volkswagen, Opel и Porsche. По условиям конкурса, номинанты должны были появиться на местном рынке в течение года с базовой ценой меньше 100 тысяч евро, чтобы попасть в список претендентов.

Porsche Taycan на момент дебюта имел ценник более сотни тысяч евро, однако недавно в электрокара появилась базовая версия 4S, которая и позволила ему втиснуться в узкую когорту лидеров.

Фото: Porsche Taycan 4S / Porsche

Пятерка лучших моделей этого года, по версии немецких СМИ, включает BMW 3-Series, Peugeot 208 и его "двойников", Opel Corsa, новую Mazda3 и Porsche Taycan. Несмотря на растущую популярность кроссоверов, ни один SUV в финал конкурса не прошел.

Немецкие журналисты отмечают, что Taycan заслужил первое место за узнаваемый дизайн и выдающиеся динамические характеристики, а экологические аспекты сыграли в определении лучшего второстепенную роль. Награду от имени Porsche получал генеральный директор фирмы Оливер Блюм.

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