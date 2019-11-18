Европейская версия будет несколько отличаться от американской.

Долгожданная премьера электрического кроссовера в стиле Ford Mustang наконец состоялась, сразу же став главной сенсацией для автомобильных СМИ в США. Американский производитель раскрыл все подробности о новинке, назвав и главных рыночных соперников. Как ни странно, Mustang Mach-E зачислили в конкуренты нескольким моделям Porsche.

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Немало необычных вещей соединил в себе Mustang Mach-E и немало того, что Ford не делал никогда раньше. Во-первых, культовый пони-кар впервые за 55-летнюю историю стал кроссовером. Во-вторых – он имеет кузов кросс-купе, что тоже в новинку для Ford. Наконец, это первый полноценный электрокар марки, разработанный с нуля на самостоятельной платформе.

Шасси кроссовера предусматривает полностью независимую подвеску со стойками McPherson спереди и многорычажную конструкцию со стабилизаторами поперечной устойчивости сзади. Для более дорогих комплектаций будет предлагаться подвеска с адаптивными амортизаторами. Блок тяговых аккумуляторов расположен в полу. Габариты кроссовера составляют 4724/1880/1600 мм в длину, ширину и высоту, при колесной базе в 2971 мм. Клиренс – 145 мм.

Фото: Ford Mustang Mach-E / Ford

Силовая установка Mustang Mach-E состоит из одного или пары электромоторов. Простая версия имеет в запасе 255 электрических "пони" и батарею на 75,7 киловатт-часов. Модификация Extended Range предлагает аккумулятор на 98,8 кВт*ч и 282-сильный мотор. В обоих случаях привод у кроссовера будет задним. Полноприводная двухмоторная версия Mustang Mach-E имеет производительность в 332 л.с., при той же емкости батарей. Запас хода, в зависимости от двигателя и батареи, составляет от 340 до 480 км на одной зарядке.



Фото: ​​​Ford Mustang Mach-E 2021 / Ford

Ford заявляет, что динамика Mustang Mach-E будет лучше, чем в ... Porsche Macan. Странное сравнение, учитывая то, что немецкий кроссовер – электрический. "Голубой овал" сообщает о возможности своей новинки ускоряться с места до первой сотни за 5,5-6,5 секунд, в зависимости от версии Mach-E.

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Чуть позже на рынке должна появиться топовая версия модели под названием Ford Mustang Mach-E GT. Такой кроссовер укомплектуют 459-сильной силовой установкой с 830 Нм крутящего момента, которая позволит набирать первую сотню на спидометре менее чем за 4 секунды, а с опциональным пакетом Performance Edition – еще быстрее. Здесь снова сравнение с Porsche – упоминаются модели Macan Turbo и 911 GTS, которых Mach-E обещает оставить в аутсайдерах.

Фото: интерьер Ford Mustang Mach-E / Ford

Тем, кого интересует не только динамика, производитель сообщил, что емкость Mustang Mach-E имеет пару багажников, способных принять 135 и 821 литр багажа. Сложив спинки задних сидений пространство для груза можно увеличить до 1688 литров.

Электроника кроссовера построена на фирменной архитектуре последнего поколения Ford SYNC 4, которой обещаны элементы искусственного интеллекта. Конечно же, обновление программного обеспечения будет проводиться "по воздуху", как это делает Tesla.

В списке опций есть несколько интересных "фишек": вместо ключа от машины владелец сможет использовать собственный смартфон, а те клиенты, которые закажут панорамную крышу, будут иметь прохладу в салоне летом и тепло зимой, благодаря стеклу с защитой от инфракрасного излучения.

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Дилеры Ford по всему миру (но не в Украине) уже открыли прием заказов на электрический кроссовер Mustang Mach-E. Автомобили начнут доставлять заказчикам во второй половине 2020 года. Первой на рынке появится особая версия модели First Edition, к которой присоединится средняя комплектация Premium. В начале 2021 года можно будет приобрести базовую версию Select и богатое выполнения California Route 1. Последним в линейке станет Ford Mustang Mach-E GT, который ожидается в первой половине 2021 года.



Фото: презентация Ford Mustang Mach-E / Motor1

Сейчас известны цены Ford Mustang Mach-E для США. Желающим оформить предварительный заказ нужно внести депозит в размере 500 долларов. Базовая версия Mach-E оценена в $ 43 895. Полноприводная транмисия добавляет к этой цифре еще $ 2 700, а увеличение батареи – еще $ 5 000. Выполнение Premium стоит $ 50 600, а версия, которая появится первой – First Edition оценена в $ 59 900. Тем, кто дождется выхода Mustang Mach-E GT, нужно приготовить $ 60 500.

Ford заявляет, что Mustang Mach-E станет одной из 14 электрифицированных моделей марки в Европе до конца 2020 года. При этом американский производитель не только обновляет свой модельный ряд батарейными автомобилями, но и строит сеть фирменных зарядных станций – до определенного времени в Старом Свете будет больше 125 тысяч публичных электро-заправок. О планах появления электрического кроссовера Mustang Mach-E в официальной дилерской сети Ford в Украине пока не сообщалось.

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