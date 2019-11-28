Компанія запатентувала нову технологію очищення лобового скла. Як завжди, патент відкритий і ним можуть скористатись усі бажаючі, тож нова технологія може швидко розповсюдитись.

Лазерні “двірники” можуть чистити не лише лобове скло, а й сонячні панелі на даху та зовнішні камери.

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“Імпульсне лазерне очищення”, за задумом виробника, зможе самостійно розпізнавати забруднення і усувати їх автоматично. Отримання патенту, звичайно, не означає, що розробка з’явиться на першій ліпшій моделі виробника. Однак той факт, що в Cybertruck не було традиційних склоочищувачів, значно підвищує шанси на появу лазерних “двірників” в серійних машинах Tesla. Рано чи пізно.

Це не перша подібна розробка інноваційної марки. У вересні цього року Tesla отримала патент на ще один незвичайний варіант двірників – електромагнітних. Система, яка працює за принципом поїзда на магнітній подушці, складається з балки з постійними магнітами, електромагнітного рухомого блоку і направляючих. За задумом вона також має працювати повністю автономно, без втручання з боку водія.

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