Анімаційна стрічка виходить в український прокат 25 грудня 2019 року.

У 2004 році Вілл Сміт ганяв на футуристичному Audi RSQ у фільмі “Я, робот”, а наприкінці нинішнього року його персонаж буде за кермом “наступного покоління” того автомобіля, який отримав назву e-tron RSQ.

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Audi називає e-tron RSQ “першим концептуальним автомобілем від Audi, створеним виключно для анімаційного фільму”. Так, вживу цей “і-трон” ми не побачимо. Зате зможемо насолодитись видовищем на екранах.

Виглядає концепт, створений інгольштадськими дизайнерами спільно з аніматорами Blue Sky Studios, як Audi R8 з середини століття. Це електрокар з купою цифрових та шпигунських “фішок”, оснащений системою автономного управління, як і старий RSQ. Також мультяшний RSQ e-tron має функцію “посилення потужності”, схожу на режим S у новому e-tron Sportback. У цій конкретній моделі два електродвигуни можуть генерувати комбіновану потужність у 402 к.с. та обертовий момент у 664 Нм протягом восьми секунд.



Анімаційна комедія “Шпигуни під прикриттям” з’явиться в українських кінотеатрах 25 грудня. Головного героя – супершпигуна Ленса Стерлінга, озвучив Вілл Сміт, а компанію в студії йому склали Том Холланд, Рашида Джонс, Бен Мендельсон, Реба Макентайр, Рейчел Броснахан, Карен Гіллан, DJ Халід та Масі Ока.

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