Анимационная лента выходит в украинский прокат 25 декабря 2019 года.

В 2004 году Уилл Смит гонял на футуристическом Audi RSQ в фильме "Я, робот", а в конце нынешнего года его персонаж будет за рулем "следующего поколения" того автомобиля, который получил название e-tron RSQ.

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Audi называет e-tron RSQ "первым концептуальным автомобилем от Audi, созданным исключительно для анимационного фильма". Так, вживую этот "и-трон" мы не увидим. Зато сможем насладиться зрелищем на экранах.

Выглядит концепт, созданный ингольштадскими дизайнерами совместно с аниматорами Blue Sky Studios, как Audi R8 с середины века. Это электрокар с кучей цифровых и шпионских "фишек", оснащенный системой автономного управления, как и старый RSQ. Также мультяшный RSQ e-tron имеет функцию "усиления мощности", похожую на режим S в новом e-tron Sportback. В этой конкретной модели два электродвигателя могут генерировать комбинированную мощность в 402 л.с. и крутящий момент в 664 Нм в течение восьми секунд.

Анимационная комедия "Шпионы под прикрытием" появится в украинских кинотеатрах 25 декабря. Главного героя – супершпиона Лэнса Стерлинга, озвучил Уилл Смит, а компанию в студии ему составили Том Холланд, Рашида Джонс, Бен Мендельсон, Реба Макентайр, Рэйчел Броснахан, Карен Гиллан, DJ Халид и Маси Ока.

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