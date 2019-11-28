Тesla Cybertruck скоро прибуде в Україну: стало відомо ім'я першого українця, який замовив саме обговорюване авто в світі.

У світі стає все більше людей, які віддають перевагу електрокарам. В Україні ця тенденція так само присутня. Багато заможних людей віддають перевагу транспортним засобам бренду Tesla. Так що не дивно, що на Tesla Cybertruck вже знайшовся перший покупець.

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Колишній чиновник Руслан Панчишин вже зробив попереднє замовлення на нову футуристичну модель електрокара Tesla Cybertruck. Про це він написав у себе в Facebook і додав до публікації скрін екрану в якості підтвердження. Екс-мер Новодністровська Чернівецької області вже навіть вніс передоплату в розмірі 100 доларів, а залишок суми потрібно буде сплатити, коли транспортний засіб «зійде з конвеєра». У компанії Ілона Маска стверджують, що новинку можна буде купити тільки в кінці 2021 року.

Руслан Панчишин нині єдиний, по крайній мірі відомий, українець, який зважився на покупку незвичайного електрокара. На його думку, це машина, яка випереджає свій час, а у нього є щаслива можливість вже зараз (чи то пак в цьому столітті) скористатися нею. Екс-глава Новодністровська зізнався у скільки йому обійдеться покупка. На даний момент її ціна складає 39900 доларів, але він не виключає, що для тих, хто побажає купити її в 2021 році, вартість буде в рази більше. На основі порівняльного аналізу вартості електрокара, і того, що пропонує сучасний ринок автомобілів, колишній чиновник віддає перевагу новинці. За ці ж гроші Volkswagen Touareg його не вражає.

Неоднозначний дизайн все ж припав до смаку Панчишину. Він філософськи зауважив, що на “смак і колір товариша немає”. Плюс до всього він вважає, що вона ідеально підійде для українських дорого. Мабуть екс-мер оптимістично налаштований.

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