Тesla Cybertruck скоро прибудет в Украину: стало известно имя первого украинца, который заказал наиболее обсуждаемое авто в мире.

В мире становится все больше людей, предпочитающих электрокары. В Украине эта тенденция тоже присутствует. Многие состоятельные люди отдают предпочтение транспортным средствам бренда Tesla. Так что не удивительно, что на Tesla Cybertruck уже нашелся первый покупатель.

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Бывший чиновник Руслан Панчишин уже сделал предварительный заказ на новую футуристическую модель электрокара Tesla Cybertruck. Об этом он написал у себя в Facebook и добавил к публикации скрин экрана в качестве подтверждения. Экс-мэр Новоднестровска Черновицкой области уже даже внес предоплату в размере 100 долларов, а остаток суммы нужно будет оплатить, когда транспортное средство “сойдет с конвейера”. В компании Илона Маска утверждают, что новинку можно будет купить только в конце 2021 года.

Руслан Панчишин сейчас единственный, по крайней мере известный, украинец, который решился на покупку необычного электрокара. По его мнению, это машина, которая опережает свое время, а у него есть счастливая возможность уже сейчас (то бишь в этом веке) воспользоваться ею. Экс-глава Новоднестровска признался, во сколько ему обойдется покупка. На данный момент ее цена составляет 39900 долларов, но он не исключает, что для тех, кто пожелает купить ее в 2021 году, стоимость будет в разы больше. На основе сравнительного анализа стоимости электрокара, и того, что предлагает современный рынок автомобилей, бывший чиновник отдает предпочтение новинке. За эти же деньги Volkswagen Touareg его не впечатляет.

Неоднозначный дизайн все же пришелся по вкусу Панчишину. Он философски заметил, что на “вкус и цвет товарища нет”. Плюс ко всему он считает, что она идеально подойдет для украинских дорог. Видимо, экс-мэр настроен оптимистично.

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