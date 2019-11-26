Тусклый блеск граненого стального кузова ослепил, кажется, всех, кто его увидел, заставив не замечать многочисленных деталей, которые делают Cybertruck не просто особенным, а по-настоящему уникальным.

Современники изобретателя Николы Тесла не способны были понять величия его творений: устройств, работающих на переменном токе, многофазных систем, синхронного генератора и асинхронного электродвигателя. Он опережал свое время и заложил основу для второго этапа технической революции. Не зря же свою компанию Илон Маск назвал в его честь.

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Постичь замыслы создателей пикапа Tesla Cybertruck можно, но для этого нужно на время забыть о его внешнем виде. Хотя и он – часть плана.

Пикапы – безумно популярный тип кузова в США, Канаде и Австралии. Ford, Chevrolet, Dodge, GMC – все они похожи друг на друга, как кровные родственники, замените логотип и фирменную решетку радиатора и уже не сможете сказать, с завода которого из них выехала эта машина.

Кабина – двухдверная или четырехдверная. Грузоподъемность у всех примерно одинаковая, как и способность к буксировке. Проходная способность на бездорожье тоже не сильно отличается. Динамические показатели оставляют желать лучшего, при этом еще и расход топлива в большинстве случаев просто катастрофически высокий. Нужно свежее решение. Неприхотливый и надежный автомобиль, способный передвигаться хорошо на бездорожье и твердом покрытии, мощный, прочный, недорогой, унивесальный, способен легко приспосабливаться к потребностям владельца. Короче говоря, лучше любого современного пикапа во всем.

И 22 ноября он предстал перед нами во всей красе. Условно говоря, потому что красота его в технологичности и досконально продуманной конструкции, а вот вид – на любителя. Впрочем, внешность первых моделей Tesla тоже была необычной для нас, хотя и не в такой степени, а сейчас уже является примером для подражания и копирования...

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Что же делает Tesla Cybertruck таким "киберпанковым" и крутым? Вещи, до которых, почему-то, никто не додумался раньше. Посмотрим на детали.

Багажник – важнейшая для пикапа часть машины. Tesla Cybertruck не имеет традиционного капота, что высвободило пространство в передней, пассажирской, части машины и позволило увеличить площадь кузова.

198 сантиметров длины – это больше, чем у остальных современных пикапов;

багажник имеет плоские стенки и дно правильных форм;

складная крышка с солнечными панелями на ней обеспечивает дополнительный автономный пробег до 25 км;

внутренняя подсветка багажника

розетки для подзарядки техники в кузове;

откидной задний борт с выдвижным пандусом и солнечными панелями;

пневмоподвеска, которая «приседает» при открытии борта для облегчения загрузки и разгрузки.

Сам кузов (к которому нам все же придется привыкнуть, поскольку это окончательный дизайн пикапа) имеет свои особенности. Он изготовлен из высокопрочной стали марки 30X, из которой делают корпуса ракет SpaceX. Ни на одной из кузовных панелей пикапа нет фигурных выштамповок (дополнительных рельефных форм) поскольку подобную сталь невозможно формировать из-за особенностей структуры сплава. Зато он противостоит ударам, которые не способен выдержать кузов никакого другого современного автомобиля.

Фото: Tesla Cybertruck / Tesla

Jeep Wrangler является самой популярной моделью внедорожника для тюнинга и кастомайзинга благодаря тому, что все кузовные панели легко снимаются и заменяются, как и большая часть салона. Джип легко превращается в пикап, пикап – в багги, багги – в армейский легкий транспорт с пулеметной установкой... Идеальная заготовка автомобиля, которую владелец переделает под персональные нужды.

Tesla Cybertruck, очевидно, также создан с мыслью об абсолютной всеприспособлености и универсальности. Уже на презентации новинки была представлена ​​концепция автокемпера с палаткой в ​​багажнике – это лишь один из возможных вариантов мимикрии пикапа.

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Кузов – некрашеный. Это сокращает время на производство машины, уменьшает себестоимость и финальную цену для покупателя. Лишает владельца необходимости беречь лакокрасочное покрытие и обновлять его.

Обратили внимание на необычные колеса электрокара? Что именно скрывают черные "колпаки" – сейчас можно только догадываться, но вряд ли за сплошными панелями (значительно более рельефными, чем весь пикап) скрываются обычные тормозные механизмы. Возможно, колеса оборудованы системой подкачки шин в случае прокола или каким-то ноу-хау.

Шестиместный салон. Очень просторный. Причем на всех трех рядах сидений. В ногах, в поясничной и плечевой зоне и над головами пассажиров. Дизайн интерьера "Кибертрака" – минималистичный, как и кузов.



Руль имеет столь же необычный вид, как и сам автомобиль. Такой штурвал мы уже видели в новом "родстере" и там он выглядел вполне уместным. А в пикапе... Говорят, что в серийном электрокаре будет обычный круглый "бублик".

панорамная крыша, также с солнечными панелями;

встроенная светодиодная "люстра" на крыше;

бронированное стекло;

бортовые розетки на 110 и 220 вольт;

встроенный воздушный компрессор;

высокая проходимость на бездорожье и "рельсовая" стабильность в поворотах на асфальте;

система "Автопилот";

камера заднего обзора;

динамика суперкара;

нулевые выбросы и близкие к нулю расходы на зарядку.

Илон Маск сообщил, что через три дня, после премьеры, его фирма получила более 200 тысяч предварительных заказов на Cybertruck. Акции производителя выросли примерно на 5 долларов. Количество публикаций в СМИ и видеосюжетов, посвященных электрическому пикапу, стремительно заполнило все медиа-пространство.

Это свидетельствует о том, что сегодняшнее общество более открытое к технологическим инновациям, чем поколение современников Николы Тесла. А также о том, что в 2021 году на дорогах появятся автомобили, которые раньше мы видели только в фантастических фильмах, как неоднократно упоминавшийся Маск "Blade Runner" – картины Ридли Скотта, снятой по мотивам романа Филипа К. Дика 1968 года "Мечтают ли андроиды об электроовцах?”.

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