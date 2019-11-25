Провал демонстрации прочности стекла Tesla Cybertruck стал причиной многочисленных шуток и насмешек в сторону автопроизводителя, однако досадный случай не смущает создателей машины.

Глава компании Tesla во время презентации долгожданного пикапа Cybertruck очень расстроился, когда провалилась демонстрация прочности его стекла. "Очевидно, требует доработки", – коротко прокомментировал ситуацию Илон Маск.

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Позже Маск разместил в своем Твиттере пару видео, в которых показал "работу над ошибками" и еще одно (обещанное) преимущество своего электрического пикапа над соперником с ДВС.

Дизайн Tesla Cybertruck еще не один год будет предметом для дискуссий, и именно в этом, очевидно, и состояла его задача. Более традиционные формы сделали его очередным, еще одним электрическим автомобилем среди многих, которые появятся на рынке в ближайшее время. А некрашеный стальной кузов в стиле DeLorean с совершенно плоскими поверхностями заставил говорить о электрическом пикапе даже далеких от автомобилей людей.

Фото: Tesla Cybertruck / Tesla, Motor1

Среди многочисленных особенностей Cybertruck, которые заслуживают отдельной статьи, – бронированные окна. Что-то пошло не так и сценический пикап для презентации получил вместо них обычное тонированное стекло. Эффект был испорчен. Повернуть время вспять не под силу даже Маску, а потому все, что ему осталось, это показать видео проверки прочности окон в одном из цехов Tesla.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) 23 ноября 2019 г.

Так или иначе, своих покупателей Cybertruck уже нашел – более 200 тысяч клиентов уже сделали предварительные заказы машины: 42% выбрали двухмоторный версию, 41% – трехмоторный, а остальные – базовое, с одним электродвигателем.

Маск обещал, что его пикап будет лучше своих соперников во всем, в том числе в грузоподъемности и способности буксировать прицепы. Грузовой отсек электрокара имеет длину в два метра и способен принимать до 1500 кг груза. А на буксир пикап может принимать прицеп массой до 6350 кг. Как он справляется с этой работой – демонстрирует это видео с Ford F-150.

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