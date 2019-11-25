Провал демонстрації міцності скла Tesla Cybertruck став причиною числених жартів та кпинів у бік автовиробника, однак прикрий випадок не бентежить творців машини.

Голова компанії Tesla під час презентації довгоочікуваного пікапа Cybertruck дуже засмутився, коли провалилась демонстрація міцності його скла. “Вочевидь, потребує доопрацювання”, – коротко прокоментував ситуацію Ілон Маск.

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Пізніше Маск розмістив у своєму Твіттері пару відео, в яких показав “роботу над помилками” та ще одну (обіцяну) перевагу свого електричного пікапа над суперником з ДВЗ.

Дизайн Tesla Cybertruck ще не один рік буде предметом для дискусій, і саме в цьому, очевидно, і полягало його завдання. Більш традиційні форми зробили б його черговим, ще одним електричним автомобілем серед багатьох, що з’являться на ринку найближчим часом. А нефарбований сталевий кузов в стилі DeLorean з абсолютно пласкими поверхнями змусив говорити про електричний пікап навіть далеких від автомобілів людей.

Фото: Tesla Cybertruck / Tesla, Motor1

Серед числених особливостей Cybertruck, які заслуговують на окрему статтю, – броньовані вікна. Щось пішло не так і сценічний пікап для презентації отримав замість них звичайне тоноване скло. Ефект було зіпсовано. Повернути час назад не під силу навіть Ілону Маску, а тому все, що йому залишилось, це показати відео перевірки міцності вікон в одному з цехів Tesla.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) 23 ноября 2019 г.



Так чи інакше, своїх покупців Cybertruck вже знайшов – більше 200 тисяч клієнтів вже зробили попередні замовлення машини: 42% обрали двомоторну версію, 41% – тримоторну, а решта – базову, з одним електродвигуном.

Маск обіцяв, що його пікап буде кращим за своїх суперників у всьому, в тому числі у вантажопідйомності та здатності буксирувати причепи. Вантажний відсік електрокара має довжину у два метри і здатний приймати до 1500 кг вантажу. А на буксир пікап може брати причіп масою до 6350 кг. Як він справляється з цією роботою – демонструє це відео з Ford F-150.

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