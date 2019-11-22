Склоните колени перед королем!

Как немецкий генералиссимус в пышных одеждах китайского императора, новый ультралюксовый кроссовер Mercedes-Maybach GLS 2020 предстал перед публикой в Гуанчжоу.

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Местом премьеры ультра-люксового внедорожника Mercedes-Maybach GLS 600 был выбран автосалон в китайском Гуанчжоу. Именно Китай в Daimler считают главным рынком для новой модели. А выпуск машины наладят в американском штате Алабама.

Фото: презентация Mercedes-Maybach GLS 600 2020 в Гуанчжоу / Daimler

Maybach GLS по габаритам остался идентичным Mercedes-Benz GLS, колесная база в 3 135 также не изменилась. Флагманский кроссовер Mercedes имеет семиместный салон, в Maybach кресел всего четыре. Причем задние сиденья смещены в сторону багажника и друг к другу. Это делает второй ряд кресел первоклассным. Для ног удалось высвободить 1,34 м пространства. При этом, в багажнике сохранилось 525 литров грузового пространства.

Фото: Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC / Daimler

Мультиконтурные кресла с множеством регулировок, оснащены массажем, обогревом, охлаждением и возможностью управления с фирменного сенсорного планшета. Тотальная звукоизоляция салона, умная климатическая установка с памятью, автоматическим функционалом, встроенным парфюмом и высоковольтным ионизатором воздуха – это стандартное оснащение новинки. Как пара бокалов из чистого серебра в специальном боксе с охлаждением, а также держатели для них и других напитков с подогревом и охлаждением.

Фото: салон Mercedes-Maybach GLS / Daimler

Для связи с водителем предназначен интерком, за акустический комфорт отвечает система Burmester с 27 динамиками и 24-канальным усилителем. Кроме сенсорного управления всеми функциями, предназначенных для пассажиров задних сидений, есть еще пара планшетов с 11,6-дюймовым экраном, подключенных к мультимедийной системе MBUX.

Пневматическая подвеска Mercedes-Maybach GLS 600 построена на адаптивных амортизаторах и оснащена системой E-Active Body Control. Производитель уверяет, что кузов почти полностью избавили от кренов в поворотах, а также прыжков или приседаний во время разгона и торможения. Мягкая и комфортная подвеска позволила поставить кроссовер на огромные колеса – самые большие среди современных серийных автомобилей – 22-дюймовые в базе и 23-дюймовые в качестве опции.

Mercedes-Maybach GLS 600 оснащается 4-литровым V8 с турбонаддувом производительностью в 558 л.с. и 730 Нм. Ему помогает 48-вольтовый стартер-генератор EQ Boost, который добавляет еще 22 л.с. и 250 Нм. Вся мощность распределяется между обеими осями через 9-диапазонную автоматическую коробку передач. Максимальная скорость кроссовера составляет 250 км/ч, а первую сотню на электронном спидометре двухтонный “Майбах” набирает уже через 4,8 секунды после старта. Автомобиль имеет несколько предустановленных режимов работы всех систем: Sport, Comfort, Offroad и Maybach – самый комфортный.

Продажи кроссовера Maybach начнутся во второй половине следующего года. Заказчики начнут получать машины ближе к концу 2020 года. Цены пока не объявлены, однако по предварительным прогнозам базовая стоимость роскошного супер-кроссовера будет стартовать с отметки около 200 тысяч долларов. Главным соперником новинки на рынке будет роскошный кроссовер от Rolls-Royce.

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