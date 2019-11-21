Самый большой из всех Audi, крупнейший из серии RS, самый мощный, самый дорогой и просто лучший во всем.

Как и полагается королю, Audi RS Q8 прибыл на бал RS-моделей последним. И его стоило подождать.

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Большое количество углерода и низкая посадка выдают в Audi RS Q8 спортсмена, вынужденно одетого в деловой костюм. Управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн назвал RS Q8 "большим кросс-купе с генами полноценного серьезного спорткара". И хотя это не так заметно, как в случае Lamborghini Urus, горячий кроссовер с Ингоштадта обязательно еще проявит себя на гоночных треках и автобанах всего мира.

Спортивное подразделение Audi оснастило RS Q8 четырехцилиндровым турбомотором V8 от спортивного универсала RS6 Avant. Мощность агрегата – 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В помощь ДЗВ выделили 48-вольтовый стартер-генератор с рекуперацией энергии, умный "старт-стоп", восьмиступенчатый автомат и полный привод со спортивным дифференциалом на задней оси. Все это обеспечивает горячему кросс-купе ускорение до 100 км/ч всего 3,8 секунды. К третьей (!) сотни на спидометре RS Q8 добирается через 13,7 секунд, после старта с места. Чтобы сделать это, нужно заказать дополнительную опцию, которая снимает ограничения максималки с 250 км/ч.

Суперкросовер оснащается пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами и активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Клиренс может варьироваться в диапазоне 90 мм и умеет работать в нескольких заданных режимах. Стандартными для модели являются 22-дюймовые диски, а 23" можно за доплату. За ними устанавливаются 420-миллиметровые композитные диски с 10-поршневыми суппортами на передней оси и 370-миллиметровые на задней. Опционные керамические тормоза – до 440 мм.

Фото: Audi RS Q8 / Audi

В интерьере RS Q8 также появилось некоторые особых деталей: спортивные сиденья с кожей, алькантарой и функцией массажа, усеченный снизу руль, RS-режим работы приборной панели и мультимедийной системы. Задний диван сохранил возможность продольного регулирования, а багажник, как и раньше, вмещает до 1755 литров поклажи.

Европейские автосалоны получат Audi RS Q8 в первом квартале следующего года. Уже известна и стоимость новинки: от 127 тысяч евро.

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