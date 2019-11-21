Найбільший з усіх Audi, найбільший з серії RS, найпотужніший, найдорожчий та просто кращий у всьому.

Як і годиться королю, Audi RS Q8 прибув на бал RS-моделей останнім. І на нього варто було зачекати.

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Велика кількість карбону та низька посадка видають в Audi RS Q8 спортсмена, вимушено одягненого у діловий костюм. Керуючий директор Audi Sport Олівер Хоффманн назвав RS Q8 “великим крос-купе з генами повноцінного серйозного спорткара”. І хоча це не так помітно, як у випадку Lamborghini Urus, гарячий кросовер з Інгоштадта обов’язково ще проявить себе на гоночних треках та автобанах усього світу.

Спортивний підрозділ Audi оснастив RS Q8 чотирициліндровим ьурбомотором V8 від спортивного універсала RS6 Avant. Потужність агрегата – 600 к.с. і 800 Нм крутного моменту. В допомогу ДЗВ виділили 48-вольтовий стартер-генератор з рекуперацією енергії, розумний “старт-стоп”, восьмиступінчатий автомат і повний привід зі спортивним диференціалом на задній осі. Усе це забезпечує гарячому крос-купе прискорення до 100 км/год всього 3,8 секунди. До третьої(!) сотні на спідометрі RS Q8 добирається через 13,7 секунд, після старту з місця. Аби зробити це, потрібно замовити додаткову опцію, яка знімає обмеження максималки з 250 км/год.

Суперкросовер оснащується пневматичною підвіскою з адаптивними амортизаторами і активними стабілізаторами поперечної стійкості. Кліренс може варіюватись в діапазоні 90 мм і вміє працювати в кількох заданих режимах. Стандартними для моделі є 22-дюймові диски, а 23” можна замовити за доплату. За ними встановлюються 420-міліметрові композитні диски з 10-поршневими супортами на передній осі і 370-міліметрові на задній. Опційні керамічні гальма – до 440 мм.

Фото: Audi RS Q8 / Audi

В інтер'єрі RS Q8 також з'явилось деякі особливих деталей: спортивні сидіння з шкірою, алькантарою і функцією масажу, усічене знизу кермо, RS-режим роботи приладової панелі і мультимедійної системи. Задній диван зберіг можливість повздовжнього регулювання, а багажник, як і раніше, вміщує до 1755 літрів поклажі.

Європейські автосалони отримають Audi RS Q8 в першому кварталі наступного року. Вже відома і вартість новинки: від 127 000 євро.

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