Виглядає динамічніше, за звичайний e-tron, ще й їде далі.

Новинку показали у світлі власних фар. Купеподібний e-tron від звичайного відрізняють не лише форми та габарити, матрична світлодіодна оптика – ось головна фішка електрокара.

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На автосалоні в Лос-Анджелесі відсвяткував прем'єру Audi e-tron Sportback. За рахунок похилого даху та видозміненого облицювання, коефіцієнт аеродинамічного опору електрокара знизився з 0,28 до 0,25, що дало прибавку до запасу близько 10 кілометрів, порівняно зі звичайним e-tron. При цьому силові агрегати у новинки такі ж.

Купе-кросовер на 13 міліметрів нижчий за e-tron, при рівних довжині та ширині – 4901 і 1935 міліметрів. Електрокар має пневматичну підвіску вже у базовому оснащенні. Вона дозволяє змінювати дорожній просвіт в діапазоні 76 міліметрів. Пара електромоторів моделі початкового рівня мають віддачу 313 кінських сил і 540 Нм крутного моменту. Вони живляться від батареї на 71 кВт/год і прискорюють електрокар з місця до 100 км/год за 6,8 секунди. Максимальна швидкість обмежена позначкою 190 км/год, а запас ходу на повному заряді – 347 кілометрів за циклом WLTP.

Фото: Audi e-tron Sportback 2020 / Audi

Дорожча версія e-tron Sportback 55 quattro має в запасі 360 кінських сил, які короткочасно можуть зростати до пікових 408. Акумулятор на 95 кіловат-годин дозволяє долати до 446 кілометрів на одному заряді. Першу сотню на електронному спідометрі крос-купе набирає за 5,7 секунди і може продовжувати прискорення до максимальних 200 км/год.



Старт продажів у Європі намічений на весну 2020 року. Audi вже оголосила, що найдоступніший e-tron Sportback коштуватиме від 71 тисячі євро.

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