Выглядит динамичнее обычного e-tron, еще и едет дальше.

Новинку показали в свете собственных фар. Купеобразный e-tron от обычного отличают не только формы и габариты, матричная светодиодная оптика – вот главная фишка электрокара.

Смотрите также: В Украине заметили полицейский Porsche Panamera за 3,2 млн гривен

На автосалоне в Лос-Анджелесе отпраздновал премьеру Audi e-tron Sportback. За счет покатой крыши и видоизмененной облицовки, коэффициент аэродинамического сопротивления электрокара снизился с 0,28 до 0,25, что дало прибавку к запасу около 10 километров, по сравнению с обычным e-tron. При этом силовые агрегаты у новинки такие же.

Купе кроссовер на 13 миллиметров ниже e-tron, при равных длине и ширине – 4901 и 1935 миллиметров. Электрокар имеет пневматическую подвеску уже в базовом оснащении. Она позволяет изменять дорожный просвет в диапазоне 76 миллиметров. Пара электромоторов модели начального уровня имеют отдачу 313 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Они питаются от батареи на 71 кВт/ч и ускоряют электрокар с места до 100 км/ч за 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой 190 км/ч, а запас хода на полном заряде – 347 километров по циклу WLTP.

Фото: Audi e-tron Sportback 2020 / Audi

Более дорогая версия e-tron Sportback 55 quattro имеет в запасе 360 лошадиных сил, которые кратковременно могут расти до пиковых 408. Аккумулятор на 95 киловатт-часов позволяет преодолевать до 446 километров на одном заряде. Первую сотню на электронном спидометре кросс-купе набирает за 5,7 секунды и может продолжать ускорение до максимальных 200 км/ч.

Старт продаж в Европе намечен на весну 2020 года. Audi уже объявила, что самый доступный e-tron Sportback будет стоить от 71 тысячу евро.

Также интересно: Электрический флагман BMW i7 впервые сфотографировали без камуфляжа