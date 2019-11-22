Схиліть коліна перед королем!

Мов німецький генералісімус у пишних шатах китайського імператора, новий ультралюксовий кросовер Mercedes-Maybach GLS 2020 постав перед публікою у Гуанчжоу.

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Місцем прем'єри ультра-люксового позашляховика Mercedes-Maybach GLS 600 був обраний автосалон в китайському Гуанчжоу. Саме Китай у Daimler вважають головним ринком для нової моделі. А випуск машини налагодять у американському штаті Алабама.

Фото: презентація Mercedes-Maybach GLS 600 2020 в Гуанчжоу / Daimler

Maybach GLS за габаритами залишився ідентичним Mercedes-Benz GLS, колісна база у 3135 також не змінилась. Флагманський кросовер Mercedes має семимісний салон, у Maybach крісел лише чотири. Причому задні сидіння зміщені в бік багажника та одне до одного. Це робить другий ряд крісел першокласним. Для ніг вдалось вивільнити 1,34 м простору. При цьому, в багажнику збереглося 525 літрів вантажного простору.

Фото: Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC / Daimler

Мультиконтурні крісла з безліччю регулювань, оснащені масажем, обігрівом, охолодженням і можливістю управління з фірмового сенсорного планшета. Тотальна звукоізоляція салону, розумна кліматична установка з пам’яттю, автоматичним функціоналом, вбудованим парфюмом і високовольтним іонізатором повітря – це стандартне оснащення новинки. Як пара бокалів з чистого срібла у спеціальному боксі з охолодженням, а також тримачі для них та інших напоїв з підігрівом і охолодженням.

Фото: салон Mercedes-Maybach GLS / Daimler

Для зв’язку з водієм призначений інтерком, за акустичний комфорт відповідає система Burmester з 27 динаміками і 24-канальним підсилювачем. Окрім сенсорного управління усіма функціями, призначеними пасажирам задніх сидінь, є ще пара планшетів 11,6-дюймовим екраном, під’єднаних до мультимедійної системи MBUX.



Пневматична підвіска Mercedes-Maybach GLS 600 побудована на адаптивних амортизаторах і оснащена системою E-Active Body Control. Виробник запевняє, що кузов майже повністю позбавили від кренів в поворотах, а також стрибків або присідань під час розгону і гальмування. М’яка та комфортна підвіска дозволила поставити кросовер на величезні колеса – найбільші серед сучасних серійних автомобілів – 22-дюймові в базі та 23-дюймові у якості опції.



Mercedes-Maybach GLS 600 оснащується 4-літровим V8 з турбонаддувом продуктивністю у 558 к.с. і 730 Нм. Йому допомагає 48-вольтовий стартер-генератор EQ Boost, котрий додає ще 22 к.с. і 250 Нм. Уся потужність розподіляюється між обома осями через 9-діапазонну автоматичну коробку передач. Максимальна швидкість кросовера становить 250 км/год, а першу сотню на електронному спідометрі двотонний “Майбах” набирає вже через 4,8 секунди, після старту. Автомобіль має кілька передвстановлених режимів роботи усіх систем: Sport, Comfort, Offroad та Maybach – найкомфортніший.



Продажі кросовера Maybach розпочнуться в другій половині наступного року. Замовники почнуть отримувати машини ближче до кінця 2020 року. Ціни поки не оголошені, однак за попередніми прогнозами базова вартість розкішного супер-кросовера стартуватиме з позначки близько 200 тисяч доларів. Головним суперником новинки на ринку буде розкішний кросовер від Rolls-Royce.

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