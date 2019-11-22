Пара парней организовала в Украине продажу фейковых акций компании "Tesla Motors Inc". Им удалось "заработать" более 12 млн гривен.

"Прокуратурой города Киева совместно с Голосеевским УП НП Украины в г. Киеве и СБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух лиц, действовавших от фейкового представительства компании "Tesla Motors Inc" по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 УК Украины", сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"По версии следствия, указанные лица в период с 2017 по 2019 год образовали в Украине ряд компаний – псевдо представительств американской компании "Tesla Motors Inc", использовав при этом схожие названия. Кроме того, подозреваемые разместили на собственном интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации “Tesla”, а также автомобилей этой марки", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что за период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 пострадавших на сумму более 12 млн гривен.

На данный момент подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования, согласно требований ст.290 УПК Украины. После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.

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