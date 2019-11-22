Пара молодиків організувала в Україні продаж фейкових акцій компанії "Tesla Motors Inc". Їм вдалось "заробити" понад 12 млн гривень.

"Прокуратурою міста Києва спільно з Голосіївським УП НП України в м. Києві та СБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної діяльності двох осіб, які діяли від фейкового представництва компанії "Tesla Motors Inc" за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 та ч.2 ст.209 КК України", повідомляє Прес-служба прокуратури міста Києва.

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"За версією слідства, вказані особи у період з 2017 по 2019 рік утворили в Україні низку компаній - псевдо представництв американської компанії "Tesla Motors Inc", використавши при цьому схожі назви. Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації “Tesla”, а також автомобілів цієї марки", йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що за період реалізації шахрайської схеми підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.

На даний момент підозрюваним оголошено про завершення досудового розслідування, відповідно вимог ст.290 КПК України. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду.

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