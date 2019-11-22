Мер Києва Віталій Кличко відзвітував про величезну кількість евакуйованих авто та пообіцяв не зупинятись на досягнутому.

"Одне з головних завдань для забезпечення комфортного пересування столицею – наведення ладу з паркуванням на вулицях.

Почали з центральної – найпроблемнішої частини міста, де вже працюють інспектори з паркування і відбувається евакуація автівок, що суттєво заважають руху транспорту. Працюють інспектори разом з патрульною поліцією", пишуть на сторінці “Кличко – мер" у FB.

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"Починаючи з липня винесли понад 3,5 тисячі постанов про стягнення штрафів за порушення правил зупинки, стоянки, паркування авто на загальну суму майже 1 мільйон 400 тисяч гривень", – доповідають на сторінці мера.

"Крім того, з отриманням технічних засобів фотофіксації, що функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, інспектори з паркування розпочнуть фіксацію порушень правил зупинки та стоянки в автоматизованому режимі. Зможуть також накладати штрафи і за несплату за парковки", – обіцяють на сторінці мера.

Втім, жодних обіцянок щодо облаштування нових парковок для автомоблів, які приїжджають в центр міста, мер не надав.

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