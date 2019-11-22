Мэр Киева Виталий Кличко отчитался об огромном количестве эвакуированных авто и пообещал не останавливаться на достигнутом.

"Одна из главных задач для обеспечения комфортного передвижения по столице – наведение порядка с парковкой на улицах.

Начали с центральной – самой проблемной части города, где уже работают инспекторы по парковке и происходит эвакуация автомобилей, которые существенно мешают движению транспорта. Работают инспекторы вместе с патрульной полицией", - пишут на странице “Кличко – мэр" в FB.

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"Начиная с июля, вынесли более 3,5 тысячи постановлений о взыскании штрафов за нарушение правил остановки, стоянки, парковки авто на общую сумму почти 1 миллион 400 тысяч гривен", – докладывают на странице мэра.

"Кроме того, с получением технических средств фотофиксации, которые функционируют согласно законодательству о защите информации в информационно-телекоммуникационных систем, инспекторы по парковке начнут фиксацию нарушений правил остановки и стоянки в автоматизированном режиме. Смогут также налагать штрафы и за неуплату парковки", – обещают на странице мэра.

Впрочем, никаких обещаний по обустройству новых парковок для автомобилей, которые приезжают в центр города, мэр не предоставил.

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