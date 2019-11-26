Тьмяний блиск гранчастого сталевого кузову засліпив, здається, усіх, хто його побачив, змусивши не помічати числених деталей, котрі роблять Cybertruck не просто особливим, а по-справжньому унікальним.

Сучасники винахідника Ніколи Тесла не здатні були осягнути величі його творінь: пристроїв, що працюють на змінному струмі, багатофазних систем, синхронного генератора та асинхронного електродвигуна. Він випереджав свій час і заклав основу для другого етапу технічної революції. Не дарма ж свою компанію Ілон Маск назвав на його честь.

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Осягнути замисли творців пікапа Tesla Cybertruck можна, але для цього потрібно на деякий час забути про його зовнішній вигляд. Хоча і він – частина плану.

Пікапи – шалено популярний тип кузову у США, Канаді та Австралії. Ford, Chevrolet, Dodge, GMC – всі вони схожі один на одного, як кровні родичі, замініть логотип та фірмову решітку радіатора і вже не зможете сказати, з заводу котрого з них виїхала ця машина.

Кабіна – дводверна чи чотиридверна. Вантажопідйомність у всіх приблизно однакова, як і здатність до буксирування. Прохідна спроможність на бездоріжжі також не сильно різниться. Динамічні показники залишають бажати кращого, при цьому ще й споживання пального у більшості випадків просто катастрофічно високе. Потрібно свіже рішення. Невибагливий і надійний автомобіль, здатний пересуватись добре на бездоріжжі та твердому покритті, потужний, міцний, недорогий, унівесальний, здатний легко пристосовуватись до потреб власника. Коротше кажучи, кращий за будь-який сучасний пікап у всьому.

І 22 листопада він постав перед нами у всій красі. Умовно кажучи, бо краса його в технологічності та досконально продуманій конструкції, а от вигляд – на любителя. Втім, зовнішність перших моделей Tesla теж була незвичною для нас, хоч і не в такій мірі, а зараз вже є прикладом для наслідування та копіювання…

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Що ж робить Tesla Cybertruck таким “кіберпанковим” та крутим? Речі, до яких, чомусь, ніхто не додумався раніше. Поглянемо на деталі.

Багажник – найважливіша для пікапа частина машини. Tesla Cybertruck не має традиційного капота, що вивільнило простір у передній, пасажирській, частині машини і дозволило збільшити площу кузова.

198 сантиметрів довжини – це більше, ніж у решти сучасних пікапів;

багажник має пласкі стінки та дно правильних форм;

складана кришка з сонячними панелями на ній забезпечує додатковий автономний пробіг до 25 км;

внутрішня підсвітка багажника;

розетки для заряджання техніки в кузові;

відкидний задній борт з висувним пандусом та сонячними панелями;

пневмопідвіска, що “присідає” при відкритті борту для полегшення завантаження та розвантаження.

Сам кузов (до якого нам все ж доведеться звикнути, оскільки це остаточний дизайн пікапа) має власні особливості. Він виготовлений з надміцної сталі марки 30X, з якого роблять корпуси ракет SpaceX. На жодній з кузовних панелей пікапа немає фігурних виштамповок (додаткових рель’єфних форм) оскільки подібну сталь неможливо формувати через особливості структури сплаву. Зате він протистоїть ударам, які не здатен витримати кузов жодного іншого сучасного автомобіля.

Фото: Tesla Cybertruck / Tesla

Jeep Wrangler є найпопулярнішою моделлю позашляховика для тюнінгу та кастомайзінгу, завдяки тому, що усі кузовні панелі легко знімаються та замінюються, як і більша частина салону. Джип легко перетворюється на пікап, пікап – на баггі, баггі – на армійський легкий транспорт з кулеметною установкою… Ідеальна заготовка автомобіля, який власник переробить під персональні потреби.

Tesla Cybertruck, вочевидь, також створений з думкою про абсолютну всепристосованість та унверсальність. Вже на презентації новинки була представлена концепція автокемпера з наметом в багажнику – це лише один з можливих варіантів мімікрії пікапа.

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Кузов – нефарбований. Це скорочує час на виробництво машини, зменшує собівартість та фінальну ціну для покупця. Позбавляє власника необхідності берегти лакофарбове покриття та поновлювати його.



Звернули увагу на незвичайні колеса електрокара? Що саме приховують чорні “ковпаки” – зараз можна лише здогадуватись, але навряд чи за суцільними панелями (значно рель’єфнішими, ніж увесь пікап) ховаються звичайні гальмівні механізми. Можливо, колеса обладнані системою підкачки шин у разі проколу чи якимось ноухау.

Шестимісний салон. Дуже просторий. Причому на усіх трьох рядах сидінь. В ногах, в поясничній та плечовій зоні та над головами пасажирів. Дизайн інтер’єру “Кібертрака” – мінімалістичний, як і кузов.



Кермо має настільки ж незвичайний вигляд, як і сам автомобіль. Такий штурвал ми вже бачили у новому “Родстері” і там він виглядав цілком доречним. А в пікапі… Подейкують, що в серійного електрокара буде звичайний круглий “бублик”.

панорамний дах, також з сонячними панелями;

вбудована світлодіодна “люстра” на даху;

броньоване скло;

бортові розетки на 110 та 220 вольт;

вбудований повітряний компресор;

висока прохідність на бездоріжжі та “рейкова” стабільність у поворотах на асфальті;

система “Автопілот”;

камера заднього огляду;

динаміка суперкара;

нульові викиди і близькі до нуля витрати на зарядку.

Ілон Маск повідомив, що за три дні, після прем’єри, його фірма отримала більше 200 тисяч попередніх замовлень на Cybertruck. Акції виробника зросли приблизно на 5 доларів. Кількість публікацій у ЗМІ та відеосюжетів, присвячених електричному пікапу, стрімко заполонила увесь медіа-простір.

Це свідчить про те, що сьогоднішнє суспільство більш відкрите до технологічних інновацій, ніж покоління сучасників Ніколи Тесла. А також про те, що у 2021 році на дорогах з’являться автомобілі, які раніше ми бачили лише у фантастичних стрічках, на кшталт неодноразово згадуваної Ілоном Маском “Blade Runner” – картини Рідлі Скотта, знятої за мотивами роману Філіпа К. Діка 1968 року “Чи мріють андроїди про електроовець?”.

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