"Під капотом" у нього 8-ядерний процесор AMD Ryzen 7 3800X.

Ось він – справжній кіберпанк!

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Перед нами персональний комп’ютер, виконаний у стилістиці та з філософією McLaren Senna. Автором ідеї та конструкції є Robeytech.

Фото: системний блок ігрового комп’ютера McLaren Senna / Carscoops

“Ми хотіли зробити тематичний ПК McLaren. Корпус Cougar Conquer, безумовно, був ідеальним для цієї збірки, а додатковий стайлінг вінілом забезпечив довершеність образу. На мою думку, вийшли прекрасно!”, – коментує майстер свою роботу.



Під автентичним корпусом з яскравою підсвіткою розміщено 8-ядерний процесор AMD Ryzen 7 3800X, материнську плату MSI MPG X570 Gaming PRO Carbon WiFi ATX AM4 та 32 ГБ пам'яті Corsair Dominator Platinum RGB RRD4-3200. Усе на рідинному охолодженні. Агрегати, гідні такого корпусу. Вартість – відповідна: $2946.

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