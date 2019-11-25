Глава Tesla Ілон Маск повідомив в Twitter про 200 тисяч охочих придбати пікап Cybertruck, виробництво якого почнеться в 2022 році.

Через кілька днів після презентації нової моделі Cybertruck американська компанія Tesla отримала близько 200 тисяч замовлень на футуристичний броньований пікап. Цю цифру назвав у ніч на понеділок, 25 листопада, глава компанії Ілон Маск в Twitter.

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Бажаючі придбати Cybertruck можуть зарезервувати для себе один з автомобілів, серійний випуск яких планується почати в 2022 році. Для цього необхідно заплатити заставу в сумі 100 доларів, яку, у разі відмови від покупки, може бути повернуто.

Компанія - виробник електроавтомобілів 21 листопада в Лос-Анджелесі представила шестимісний пікап Cybertruck. На його дизайн частково вплинув фільм про Джеймса Бонда "Шпигун, який мене любив", заявив Ілон Маск. Версія з герметичним салоном стане "офіційним пікапом Марса", додав він.

Корпус машини зроблений з надміцної холоднокатаної нержавіючої сталі, а його скла броньовані, підкреслюють в компанії. Cybertruck будуть випускати в трьох варіантах з дальністю ходу 250 миль (400 км), 300 миль (480 км) і 500 миль (800 км). Найшвидша версія зможе розганятися до 100 кілометрів на годину менш ніж за 3 секунди. Всі версії нового електромобіля від компанії Tesla оснащені автопілотом і адаптивною підвіскою. Ціни на Cybertruck починаються з 39900 доларів.

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