Ще одна новинка від виробника, про яку ніхто й не здогадувався. AVT здатен підзаряжатись у кузові пікапа.

Хоча новий позашляховий транспорт став частиною шоу на презентації пікапа, про сам квадроцикл керівник Tesla обмовився лиш парою слів. Майбутнє новинки – туманне, та якщо на стіні висить рушниця, в кінці п’єси вона має вистрілити.

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Відомо, що вантажний відсік електричного пікапа Tesla Cybertruck має довжину 198 сантиметрів. Цього простору достатньо, аби вмістити квадроцикл з не менш футуристичним кібер-виглядом, ніж сам пікап.

Фото: електричний квадроцикл Tesla / Tesla, Roadshow

“Наразі підключено та заряджається”, – сказав про Tesla ATV Ілон Маск під час презентації. Жодних пояснень чи коментарів, цін чи термінів виходу на ринок керівник компанії не озвучив. Очевидно, квадроцикл не входить у ціну Cybertruck. Хоча можливо буде однією з багатьох незвичайних опцій пікапа. Дочекаємось “пострілу”.

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