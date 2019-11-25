Еще одна новинка от производителя, о которой никто и не догадывался. AVT способен подзаряжаться в кузове пикапа.

Хотя новый внедорожный транспорт стал частью шоу на презентации пикапа, о самом квадроцикле руководитель Tesla обмолвился лишь парой слов. Будущее новинки – туманное, но если на стене висит ружье, в конце пьесы оно должно выстрелить.

Также интересно: Tesla Cybertruck представлен официально: пришелец из послезавтра

Известно, что грузовой отсек электрического пикапа Tesla Cybertruck имеет длину 198 сантиметров. Этого пространства достаточно, чтобы вместить квадроцикл с не менее футуристическим кибер-видом, чем сам пикап.

Фото: электрический квадроцикл Tesla / Tesla, Roadshow

"Сейчас подключен и заряжается", – сказал о Tesla ATV Илон Маск во время презентации. Никаких объяснений или комментариев, цен или сроков выхода на рынок руководитель компании не озвучил. Очевидно, что квадроцикл не входит в цену Cybertruck. Хотя, возможно, будет одной из многих необычных опций пикапа. Дождемся "выстрела".

Смотрите также: Его величество Mercedes-Maybach GLS 2020 представлен официально: характеристики, цена, фото, видео