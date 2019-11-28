Компания запатентовала новую технологию очистки лобового стекла. Как всегда, патент открыт и им могут воспользоваться все желающие, поэтому новая технология может быстро распространиться.

Лазерные “дворники” могут чистить не только лобовое стекло, но и солнечные панели на крыше и наружные камеры.

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“Импульсное лазерное очищение”, по замыслу производителя, сможет самостоятельно распознавать загрязнения и устранять их автоматически. Получение патента, конечно, не означает, что разработка появится на первой попавшейся модели производителя. Однако тот факт, что в Cybertruck не было традиционных стеклоочистителей, значительно повышает шансы на появление лазерных “дворников” в серийных машинах Tesla. Рано или поздно.

Это не первая подобная разработка инновационной марки. В сентябре этого года Tesla получила патент на еще один необычный вариант дворников – электромагнитных. Система, работающая по принципу поезда на магнитной подушке, состоит из балки с постоянными магнитами, электромагнитного подвижного блока и направляющих. По замыслу она также должна работать полностью автономно, без вмешательства со стороны водителя.

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