Фирма открыла прием заказов на свою новинку, которой обещано много интересных свойств. Клиенты начнут получать свои заказы не раньше 2022 года.

Экологический кроссовер Fisker Ocean будет конкурентом Model Y, а ценник будет меньше, чем самая доступная модель “Тесла”. При покупке в лизинг.

Также интересно: Стеклоочистители Tesla будут лазерными

Американский стартап Fisker обнародовал информацию о ценах на свой новый электрический кроссовер Ocean Electric, накануне выхода в свет 4 января 2020 года. Новинка будет предлагаться клиентам через лизинговую программу, цены начинаются от $379 в месяц с депозитом в $2999 за самую дешевую из пяти доступных комплектаций. Заказать Ocean можно уже сейчас через фирменное приложение Fisker, для этого необходимо внести депозит в $250.

По информации производителя, солнечные панели на крыше Ocean обеспечат ему дополнительные 1600 километров хода каждый год. А дальнобойность на одном заряде аккумуляторов составит не менее 480 километров. Также производитель утверждает, что “Океан” будет иметь “наивысший пятизвездочный рейтинг безопасности”.

Батарейный кроссовер уже окрестили "веганским", благодаря использованию в нем значительного количества материалов, изготовленных путем вторичной переработки. Часть мусора, из которого сделан автомобиль, достали из мирового океана – отсюда и название модели.

Фото: Fisker Ocean / Fisker

Кроссовер будет оснащен двумя электромоторами, по одному на каждую ось, а в перспективе получит твердотельную тяговую батарею, которая позволит покрывать на одном заряде расстояние в 800 километров и заряжаться за несколько минут.

Также интересно: Новый Kia Sorento 2020 показал свое лицо: первое фото