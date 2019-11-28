Улюблений електрокар Ілона Маска за формами не набагато відрізняється від цеглини, але це не заважає йому бути обтічним.

Інженер Джастін Мартін створив 3D-модель Tesla Cybertruck, аби вивчити його аеродинамічні якості та показав результати комп’ютерного моделювання в аеродинамічній трубі.

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Результат, отриманий Мартіном, не є 100-відсотково точним, оскільки віртуальну модель електричного пікапа він створював на основі доступних фотографій. Він зізнається, що все ще має сумніви, щодо відповідності дизайну коліс та крил своєї 3D-моделі Tesla Cybertruck, через що не береться назвати виведений коефіцієнт аеродинамічного опору, однак отримані результати дозволяють зробити певні висновки.

Аеродинаміка Tesla Cybertruck та Ford F-150 зразка 2014 року / JustinWMartin14, xplrcreate

Тести в віртуальній аеродинамічній трубі показали, що потік повітря ненабагато піднімається над автомобілем на швидкості понад 100 кілометрів на годину (на малюнку він відзначений жовтим кольором). Однак подібна картина характерна і для звичайних пікапів. Можете порівняти пікапом Ford F-150. У той же час дизайн корми Cybertruck забезпечує йому значно кращу обтічність та відсутність повітряних “якорів” в зоні за кабіною.

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