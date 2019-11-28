Любимый электрокар Илона Маска по формам не сильно отличается от кирпича, но это не мешает ему быть обтекаемым.

Инженер Джастин Мартин создал 3D-модель Tesla Cybertruck, чтобы изучить его аэродинамические качества и показал результаты компьютерного моделирования в аэродинамической трубе.

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Результат, полученный Мартином, не является 100-процентно точным, поскольку виртуальную модель электрического пикапа он создавал на основе доступных фотографий. Он признается, что все еще сомневается, относительно соответствия дизайна колес и крыльев своей 3D-модели Tesla Cybertruck, из-за чего не берется называть выведенный коэффициент аэродинамического сопротивления, однако полученные результаты позволяют сделать определенные выводы.

Аэродинамика Tesla Cybertruck и Ford F-150 образца 2014 года / JustinWMartin14, xplrcreate

Тесты в виртуальной аэродинамической трубе показали, что поток воздуха ненамного поднимается над автомобилем на скорости более 100 километров в час (на рисунке он отмечен желтым цветом). Однако подобная картина характерна и для обычных пикапов. Можете сравнить с пикапом Ford F-150. В то же время дизайн корма Cybertruck обеспечивает ему гораздо лучшую обтекаемость и отсутствие воздушных "якорей" в зоне за кабиной.

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