Полиция Дубая заявила о намерении использовать пикапы Tesla Cybertruck для патрулирования.

Ожидается, что электромобили Тесла будут нести службу в самом центре города на бульваре Шейха Мухаммеда ибн Рашида Аль-Мактума и в районе небоскреба Бурдж Халифа.

Читайте также: Аэродинамика Tesla Cybertruck оказалась лучше, чем у традиционных пикапов

Таким образом, новые пикапы Тесла присоединятся к целому флоту полицейских суперкаров. К слову, Cybertruck не особо медленнее, ведь топовая версия разгоняется до сотни всего за 2,9 сек.

В Twitter полиции Дубая сообщается, что электрокар Tesla Cybertruck появится у них в 2020 году. Хотя Илон Маск сообщил, что производство стартует годом позже. Впрочем, кто знает, может арабские шейхи и договорились о более ранней доставке авто.

Читайте также: Электрический кроссовер Fisker Ocean будет стоить дешевле Tesla Model 3