Сяючий коштовним камінням брелок відмикає Bugatti Chiron, французький гіперкар вартістю від 3 мільйонів доларів.

Це не просто “золотий ключик”. Це функціональний витвір ювелірного мистецтва, створений, аби пасувати до платинового “Ролекса” на руці власника.

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Славнозвісні яйця Фаберже – лише прикраса. А ключ для Bugatti Chiron від фірми Awain не лише виглядає, як ювелірний шедевр, а й має корисні функції. Якщо знайдеться охочий носити в кишені 175 грамів золота та 40 каратів діамінтів.

Втім, як би гарно він не виглядав, це все ще звичайний ключ від машини. І коштує він як 1/5 самого Bugatti Chiron. Втім, навряд чи знайдеться хоча б один Chiron без додаткових опцій та деякої персоналізації, тож базова вартість гіперкара у 3 мільйони доларів є доволі умовною цифрою.



Компанія Awain пропонує три типи коштовник ключів. Найдоступніший з них оцінюється у 49 000 євро, оздоблений 354 дрібними діамантами, та 175 грамами 18-каратного золота і носить назву Quantum. За 89 000 євро Awain продасть вам брелок Serenity з 1250 діамантами (20 карат) та золотом. Обидві моделі мають обмежений наклад у 20 екземплярів.

Фото: коштовні автомобільні ключі Awain / Awain

Ключ, який вдалось потримати в руці автору цього відео, створений в єдиному екземплярі. Він носить назву Phantom, оздоблений “трильйоном” діамантів на 34,5 карати та білим золотом і коштує рівно 500 000 євро.

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