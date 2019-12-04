Сияющий драгоценными камнями брелок открывает Bugatti Chiron, французский гиперкар стоимостью от 3 миллионов долларов.

Это не просто "золотой ключик". Это функциональное произведение ювелирного искусства, созданное, чтобы подходить к платиновому "Ролексу" на руке владельца.

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Знаменитые яйца Фаберже - только украшение. А ключ для Bugatti Chiron от фирмы Awain не только выглядит, как ювелирный шедевр, но и имеет полезные функции. Если найдется желающий носить в кармане 175 граммов золота и 40 карат бриллиантов.

Впрочем, как бы хорошо он не выглядел, это все еще обычный ключ от машины. И стоит он как 1/5 самого Bugatti Chiron. Впрочем, вряд ли найдется хотя бы один Chiron без дополнительных опций и некоторой персонализации, поэтому базовая стоимость гиперкара в 3 миллиона долларов является достаточно условной цифрой.

Компания Awain предлагает три типа драгоценных ключей. Самый доступный из них оценивается в 49 тысяч евро, украшенный 354 мелкими бриллиантами, и 175 граммами 18-каратного золота и носит название Quantum. За 89 тысяч евро Awain продаст вам брелок Serenity с 1250 бриллиантами (20 карат) и золотом. Обе модели имеют ограниченный тираж в 20 экземпляров.

Фото: драгоценные автомобильные ключи Awain / Awain

Ключ, который удалось подержать в руке автору этого видео, созданный в единственном экземпляре. Он носит название Phantom, украшенный "триллионом" бриллиантов на 34,5 карата и белым золотом и стоит ровно 500 тысяч евро.

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