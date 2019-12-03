Купити рідкісний і дорогий суперкар – то лише півсправи. Щороку власнику доводиться витрачати на нього кругленьку суму.

Помножте шестизначну цифру на два, бо у колекції Менні Хошбіна таких машин дві. А ще кілька супертачок McLaren, Lamborghini, Mercedes, Porsche…

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Якось ми вже розповідали про те, у скільки обходиться заміна запчастин та ремонт екзотичних автомобілів. Так, комплект не нових колісних дисків з шинами для Veyron коштує сто тисяч доларів, оригінальний бензобак з роботами по його заміні оцінюється у 43 тисячі доларів. А для банальної заміни мастила у французькому гіперкарі потрібно ледь не півмашини розібрати. Але спершу потрібно купити сам автомобіль, котрий коштує два-три мільйони євро.

Разом з усіма спецверсіями, мануфактура Bugatti зібрала близько 450 екземплярів Veyron і два з них мешкають у гаражі американського магната Менні Хошбіна. Причому він регулярно “вигулює” обидва гіперкара витрачаючи купу грошей на пальне (до 25 літрів на 100 км у бойовому режимі), шини та витратні матеріали. Хошбін порахував, у скільки йому обходиться володіння екзотичним французьким автомобілем і цифра справді вражаюча.

Bugatti рекомендує щорічно оновлювати усі рідини в машині, а це коштує принаймні 25 000 доларів. Шини потрібно міняти не рідше, ніж раз на два роки, комплект коштує 38 000 доларів. Причому, краще разом з дисками. Потужна силова установка Veyron з двигуном W16 має 10 радіаторів, вартістю від 9000 доларів кожен, чотири турбіни по 6400 баксів кожна. Калібровка валів – 21 000 доларів. Менні стверджує, що протягом року кожен з його “Вейронів” потребує витрат на утримання у розмірі близько 100 тисяч доларів.



До речі, у його приватній колекції, окрім пари Veyron є цілих п’ять(!) гіперкарів Mercedes SLR McLaren, Mercedes-AMG One, Ford GT, Porsche 935, Koenigsegg Jesko та кілька дорогих іграшок від McLaren, включаючи останню модель – Speedtail.

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