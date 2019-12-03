Аромат від Королівських перегонів у дизайнерському флаконі обійдеться у 7750 фунтів – це майже 240 тисяч гривень.

Справжні аромати Формули 1, це запах стертих об асфальт шин, мастила, вихлопних газів, роздягальні Льюїса Хемілтона, після гонки, врешті-решт. Однак їх замінять більш естетичні композиції, під назвами “Швидкі обійми”, “Плинна симетрія” та “Компактна суспензія”.

Читайте також: BMW створила підстаканники-нерозливайки

Лімітована колекція парфумів від Designer Parfums та F1 була представлена у Paddock Club в Абу-Дабі. Три пляшечки з біонічним дизайном несуть у собі різні відтінки запахів, створених “з думкою про Формулу 1”. Так, назва “Швидкі обійми” (Agile Embrace) – означає форму, народжену в потоці, “Плинна симетрія” (Fluid Symmetry) пов’язана з дизайном кузову болідів Формули 1, а “Компактна суспензія” (Compact Suspension) – обігрує англомовний омограф, який має значення “підвіска” та “суспензія” (наприклад, паливна суміш).



Кожен з трьох ароматів оцінений у 7750 фунтів, що дорівнює 240 тисячам гривень за поточним курсом. Серія обмежена. Однак передбачено також випуск фірмових парфумів для масового ринку – буде 5 ароматів у простіших флакончиках і з цінником усього 6000 гривень.

Також цікаво: Тюнінг і віртуальний рестайлінг Tesla Cybertruck