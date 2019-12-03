Дизайн цього електрокара – справжня знахідка для фотошоперів-початківців, але й профі не дає спокою.

За кількістю мемів Tesla Cybertruck – явний лідер автомобільного сегменту Мережі. Лиш ледащий не пожартував про його полігональний кузов та не підколов Ілона Міска з приводу проколу з вікнами на презентації. Та можна не сумніватись, що рано чи пізно цей автомобіль з’явиться на дорогах і хтось вже подумує над його тюнінгом, стайлінгом та кастомайзінгом.

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Cybertruck – багатогранний автомобіль (пробачте каламбур), котрий поєднує найкращі якості мінівена, універсала, позашляховика і пікапа. Ілон Маск згадував, що він особисто та його дизайнери черпали натхнення у парі знакових моделей: Lotus Esprit та DeLorean DMC-12. Вочевидь, були й інші, неназвані. Ось кілька прикладів дизайну з минулого, котрі могли підгледіти творці “суперкубічного електрокібертрака”.



Tesla не балує клієнтів розмаїттям кузовних версій своїх моделей. Та, що, якби пікап був дводверним. Чи з традиційним кузовом типу “універсал”? Хтось вже над цим замислювався? Звісно. Ось кілька прикладів.

Фото: @KDCGarage

А як щодо тюнінгу, стайлінгу, кастомайзінгу? Є й таке. І обов’язково у фірмовій лівреї Hoonigan. А хтось вже навіть встиг запхати у кузов електричного пікапа 6,2-літровий мотор Supercharged Hemi HellCat V8. Просто тому, що хтось мав це зробити.

Фото: @Abimelec Design, @JONSIBAL, @DubaiPoliceHQ, InsideEVs, @Adry53

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