За підтримки виробника шин Toyo, прославлений гонщик і шоумен збирається здійснити заїзд на гору Тяньмень "дорогою 99 поворотів", аби проїхати крізь "Небесні ворота" на її вершині.

Підкорювати гору Блок планує на своєму 927-сильному дрифт-пікапі Hoonitruck. В YouTube з’явилось тізерне відео Climbkhana Two: Tianmen Mountain. “Клаймбхана 2” відбудеться 18 листопада.

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Знаменита “Дорога 99 поворотів”, також відома як “дорога в небеса”, не дає спокою гонщикам та автовиробникам. Свої рекорди тут вже встигли зафіксувати електричний Volkswagen ID R, Range Rover Sport, Bentley Bentayga, а зараз за справу узялись Кен Блок, Ford та Toyo.

Гора Тяньмень знаходиться на півдні Китаю і має висоту 1519 метрів. На її вершині розташована природна арка “Небесні врата” висотою 131,5 метра, до якої ведуть 999 сходинок. Аби дістатись підніжжя сходів, потрібно подолати гірський “серпантин” з сотнею крутих поворотів. Можна передбачити, що Кен Блок усі завитки дороги використає для дріфту.



Офіційний рекорд з підйому на гору належить прототипу Volkswagen ID R, котрий під управлінням Ромена Дюма подолав усю дистанцію за 7 хвилин 38,585 секунди.

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