Не помітити такий валун неможливо, але водії продовжують вести свої автомобілі на цей "риф".

Звичайнісінький, здавалось би, камінь вже став справжньою знаменитістю. Каменюка на 156-ій Північній вулиці міста Омаха в американському штаті Небраска навіть відмічена на мапах Google.

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Один раз – випадковість, два – збіг, а три – то вже закономірність. Камінь, прозваний Omaha Rock, пройшов усі ці етапи. І тепер знаменитий. Його обговорюють у спеціальній гілці ком’юніті Reddit, він має власну групу в Facebook, 5-зірковий рейтинг на мапах Google і згадування в новинах CNN. А тепер про нього знаєте й ви.

Фото: Omaha Rock / Carscoops, The W Maple Omaha Rock

Чому саме цей камінь, наче магніт, притягує до себе автомобілі і змушує водіїв налітати на нього – залишається загадкою. Місцеві жителі відмічають, що в місті подібні дорожні “прикраси” зустрічаються дуже часто, що лише додає загадковості усім інцидентам.

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