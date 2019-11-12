Не заметить такой валун невозможно, но водители продолжают направлять свои автомобили на этот "риф".

Обычный, казалось бы, камень уже стал настоящей знаменитостью. Камень на 156-й Северной улице города Омаха в американском штате Небраска даже отмечен на картах Google.

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Один раз – случайность, два – совпадение, а три – уже закономерность. Камень, прозванный Omaha Rock, прошел все эти этапы. И теперь знаменит. Его обсуждают в специальной ветке коммьюнити Reddit, он имеет собственную группу в Facebook, 5-звездочный рейтинг на картах Google и упоминание в новостях CNN. А теперь о нем знаете и вы.

Фото: Omaha Rock / Carscoops, The W Maple Omaha Rock

Почему именно этот камень, словно магнит, притягивает к себе автомобили и заставляет водителей налетать на него – остается загадкой. Местные жители отмечают, что в городе подобные дорожные “украшения” встречаются очень часто, что только добавляет загадочности всем инцидентам.

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