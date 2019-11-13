При поддержке производителя шин Toyo, прославленный гонщик и шоумен собирается осуществить заезд на гору Тяньмэнь "дорогой 99 поворотов", чтобы проехать сквозь "Небесные ворота" на ее вершине.

Покорять гору Блок планирует на своем 927-сильном дрифт-пикапе Hoonitruck. В YouTube появилась тизерное видео Climbkhana Two: Tianmen Mountain. "Клаймбхана 2" состоится 18 ноября.

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Знаменитая "Дорога 99 поворотов", также известная как "дорога в небеса", не дает покоя гонщикам и автопроизводителям. Свои рекорды здесь уже успели зафиксировать электрический Volkswagen ID R, Range Rover Sport, Bentley Bentayga, а сейчас за дело взялись Кен Блок, Ford и Toyo.

Гора Тяньмень находится на юге Китая и имеет высоту 1519 метров. На ее вершине расположена природная арка "Небесные врата" высотой 131,5 метра, к которой ведут 999 ступенек. Чтобы добраться до подножия лестницы, нужно преодолеть горный "серпантин" с сотней крутых поворотов. Можно предположить, что Кен Блок все завитки дороги использует для дрифта.

Официальный рекорд по подъему на гору принадлежит прототипу Volkswagen ID R, который под управлением Ромена Дюма преодолел всю дистанцию за 7 минут 38,585 секунды.

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