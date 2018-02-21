У свіжому випуску програми "Авто24" – гібридний позашляховик Range Rover Sport P400e став першим у світі автомобілем, який зміг піднятися на гору Тяньмень, яка має висоту понад 1500 метрів.

За кермом преміального всюдихода сидів відомий китайський гонщик, пілот команди Panasonic Jaguar Racing Хо-Пін. Спочатку йому довелося подолати 12-кілометрову трасу з 99 поворотами, яку іще називають дорогою Дракона.

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А коли Range Rover досяг вершини, то як фінальне випробування виступив підйом східцями, яких налічують 999 штук прямо до так званих Небесних воріт.

Кут нахилу становив 45 градусів і, здавалося, що фізично неможливо видряпатися туди на авто. Проте гібрид із сумарною потужністю 404 сили все ж дістався вершини, чим здивував скептиків.



Range Rover Sport P400e



Range Rover Sport P400e

Чому Словаччина робить вибір на користь електричок і який автомобіль створили спеціально для запуску на Марс – дивіться у програмі "Авто 24".