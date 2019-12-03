Дизайн этого электрокара – настоящая находка для фотошоперов-начинающих, но и профи не дает покоя.

По количеству мемов Tesla Cybertruck – явный лидер автомобильного сегмента Сети. Только лентяй не пошутил о его полигональном кузове но не подколол Илона Маска по поводу прокола с окнами на презентации. И можно не сомневаться, что рано или поздно этот автомобиль появится на дорогах и кто-то уже подумывает над его тюнингом, стайлингом и кастомайзингом.

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Cybertruck – многогранный автомобиль (простите каламбур), соединяющий лучшие качества минивэна, универсала, внедорожника и пикапа. Илон Маск вспоминал, что он лично и его дизайнеры черпали вдохновение в паре знаковых моделей: Lotus Esprit и DeLorean DMC-12. Очевидно, были и другие, неназванные. Вот несколько примеров дизайна из прошлого, которые могли пронаблюдать создатели "суперкубичного электрокибертрака".



Tesla не балует клиентов разнообразием кузовных версий своих моделей. Но, что, если бы пикап был двухдверным. Или с традиционным кузовом типа "универсал"? Кто-то уже над этим задумывался? Конечно. Вот несколько примеров.

Фото: @KDCGarage

А как насчет тюнинга, стайлинга, кастомайзинга? Есть и такое. И обязательно в фирменной ливрее Hoonigan. А кто-то уже даже успел запихнуть в кузов электрического пикапа 6,2-литровый мотор Supercharged Hemi HellCat V8. Просто потому, что кто-то должен был это сделать.

Фото: @Abimelec Design, @JONSIBAL, @DubaiPoliceHQ, InsideEVs, @Adry53

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