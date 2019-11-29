От ЗАЗ 965 тут осталась одна лишь стилистика. Но выглядит работа кастомайзеров вполне гармонично.

Фактически, перед нами Volkswagen New Beetle с уникальным стеклопластиковым кузовом в стиле "Запорожца". Двигатель расположен спереди, шасси и салон "Жука" остались неизменными.

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Благодаря тому, что техническая составляющая немецкого автомобиля сохранилась в оригинльному виде, в ЗАЗ-купе теперь подушки безопасности, полный электропакет. Также этот факт обеспечивает возможность без проблем зарегистрировать автомобиль в государственных органах.

Салон отделан кожей и алькантарой, есть мультимедийная система с навигацией. Хромированные зеркала и колпаки колес – китайского производства, причем предназначены для "Волги" ГАЗ-21.

Логотип ЗАЗ изготовленна 3D-принтере, а заливная горловина бензобака спрятана под фальш-жабрами. Задние фары изготовлены на заказ в стиле оригинальных фонарей Запорожца, однако полностью прозрачны.

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